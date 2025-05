Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Vorfahrt an Kreuzung genommen.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Bielefelder Straße/Kissinger Straße kam es am Mittwochabend (07.05.2025) gegen 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Ford Mondeo auf der Bielefelder Straße in Richtung Heidenoldendorf, als ihm eine Opel Corsa-Fahrerin in Höhe des Kreuzungsbereiches zur Kissinger Straße die Vorfahrt nahm. Die 62-Jährige aus Detmold erlitt bei dem Zusammenstoß der beiden Wagen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum. Der Autofahrer aus Lage blieb unverletzt. An Ford und Opel entstand ein Sachschaden von geschätzten 18.000 Euro. Sie mussten beide abgeschleppt werden.

