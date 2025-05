Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. Vorfahrt missachtet - Unfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

An der Einmündung Lemgoer Straße/Brokhauser Straße ereignete sich am Dienstagmorgen (06.05.2025) gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall beim Abbiegen. Eine 30-Jährige aus Detmold fuhr mit ihrem Ford Fiesta von der Brokhauser Straße an die Einmündung heran und beabsichtigte nach links auf die Lemgoer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtberechtigten 37-Jährigen aus Detmold, der mit seinem Renault Megane auf der Lemgoer Straße in Richtung Lemgo unterwegs war. Die Wagen stießen zusammen. Dabei wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Ford und Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Autos blieb die Lemgoer Straße bis etwa 8.30 Uhr gesperrt.

