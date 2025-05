Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Kiosk eingebrochen.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (07.05.2025) gegen 3.10 Uhr schlug ein Unbekannter die Tür eines Kiosks in der Langen Straße ein. Ein Zeuge beobachtete, wie der Einbrecher anschließend mit einer prall gefüllten Tüte aus dem Laden kam und in Richtung Richthofenstraße flüchtete. Er wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,80 - 1,85 m groß, sportliche Statur, 25 - 28 Jahre alt, trug eine enge schwarze Hose, eine blaue Jacke und eine schwarze Kapuze. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Wer weitere Zeugenhinweise zum Einbruch oder dem flüchtigen Mann geben kann, meldet sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

