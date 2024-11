POL-EU: Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Hellenthal-Losheim (ots) - Am Freitag (8. November) befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Sachsen gegen 22.30 Uhr die Straße Frauenkroner Weg in Hellenthal-Losheim in Fahrtrichtung Hüllscheider Weg. Während der Fahrt beabsichtigte die Frau die Lenkradheizung einzuschalten. Hierbei achtete die 60-Jährige nicht mehr auf den Straßenverlauf und übersah einen am Straßenrand geparkten Pkw. Es kam zur Kollision mit dem ...

