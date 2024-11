Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: "Besser ohne Messer" - Polizei im Einsatz für mehr Sicherheit

Kreis Euskirchen (ots)

Im Rahmen der landesweiten Kampagne "Besser ohne Messer" war der Bezirksdienst der Polizei in Mechernich unterwegs, um die Bürgerinnen und Bürger auf die Gefahren von Messerangriffen aufmerksam zu machen und für eine gewaltfreie Konfliktlösung zu werben.

Mit Plakaten und Flyern wurde umfassend über die Risiken und Folgen des Mitführens von Messern informiert.

Ziel der Kampagne ist es, das Sicherheitsgefühl in der Öffentlichkeit zu stärken und das Bewusstsein für die rechtlichen Konsequenzen und Gefahren des Messergebrauchs zu schärfen.

Mit der Aktion "Besser ohne Messer" möchte die Polizei insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen.

Viele von ihnen tragen Messer oft ohne die Absicht, diese einzusetzen, sondern fühlen sich vermeintlich "sicherer" damit.

Durch Präventionsarbeit und gezielte Aufklärung möchte die Polizei das Risiko solcher Eskalationen mindern.

Um die Botschaft sichtbar zu machen, wurden die Plakate an zentralen Orten in Mechernich angebracht.

Die mehrsprachigen Plakate und Flyer werden derzeit durch die Bezirksbeamten in allen Teilen des Kreises Euskirchen verteilt.

Erst am Freitag (8. November) wurde in einer Schule in der Blayer Straße in Zülpich ein Messer im Besitz eines 15-jährigen Schülers festgestellt.

Der Jugendliche hatte das Messer zuvor in seinem Schulrucksack mitgeführt.

Dieses zeigte der Schüler mehreren Schülern auf dem Schulhof.

Die Schüler informierten anschließend ihren Klassenlehrer.

Das Messer wurde von Polizeibeamten sichergestellt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des Waffengesetzes gefertigt.

