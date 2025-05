Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Sonneborn. Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (06.05.2025) in der Zeit zwischen 7.50 und 9.45 Uhr drangen unbekannte Einbrecher über eine Terrassentür gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Höhenstücksweg ein. Sie durchsuchten das Haus nach Diebesgut und machten sich mit Bargeld und Schmuck aus dem Staub. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell