Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Neue E-Bike-Seminare der Polizei im Frühling für mehr Sicherheit im Straßenverkehr - jetzt anmelden.

Lippe (ots)

Bereits seit einigen Jahren bietet die Verkehrsunfallprävention der lippischen Polizei mehrmals pro Jahr kostenlose E-Bike-Seminare für interessierte Rad-Fans an, um für mehr Sicherheit auf dem E-Bike und Pedelec zu sorgen. Passend zum Frühling starten im Mai wieder neue Seminare - diesmal allerdings mit einem neuen Konzept. Angeboten werden nun Seminare mit mehreren Terminen. Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Termin allein meist zeitlich nicht ausreicht, um Theorie und praktischen Übungen gleichermaßen gerecht zu werden und dabei auch noch auf all die persönlichen Fragen der Teilnehmenden einzugehen. Zudem haben wissenschaftliche Studien ergeben, dass die Kompetenzen der Teilnehmenden in einem mehrtägigen Training gesteigert werden können, wenn diese das theoretisch Erlernte direkt im Straßenverkehr anwenden.

Daher werden nun Kurse bestehend aus zwei oder wahlweise drei Terminen angeboten. Im ersten Teil wird mit einer theoretischen Einführung begonnen. Anforderungen an ein verkehrssicheres Fahrrad, das Tragen eines Fahrradhelmes und die Wichtigkeit der Sichtbarkeit im Straßenverkehr werden erläutert. Zudem werden grundlegende Fahrtechniken besprochen, zum Beispiel das richtige Auf- und Absteigen und das sichere Bremsen. Es folgen praktische Übungen in einem aufgebauten Parcours. Im zweiten Termin des Kurses steht eine gemeinsame Gruppen-Ausfahrt im Fokus: Problematische Verkehrssituationen in der Umgebung werden gezielt abgefahren, um dort vor Ort das richtige Verhalten auf dem E-Bike im Straßenverkehr zu besprechen, beispielsweise das Verhalten an Ampeln bezüglich des toten Winkels oder das Verhalten an Zebrastreifen. In Kursen mit drei Teilen steht zum Abschluss ein ausgedehnter Parcours für alle Teilnehmenden auf der Tagesordnung, wo das Erlernte durch viele Übungen gefestigt werden kann.

Sie haben die Wahl zwischen folgenden E-Bike-Kursen:

Kurs A: Teil 1 am 26.05.2025 + Teil 2 am 10.06.2025 (jeweils 9 - 11.30 Uhr)

Kurs B: Teil 1 am 19.05.2025 + Teil 2 am 05.06.2025 + Teil 3 am 16.06.2025 (jeweils 14 - 15.30 Uhr)

Kurs C: Teil 1 am 26.06.2025 + Teil 2 am 03.07.2025 (jeweils 9 - 11.30 Uhr)

Der Treffpunkt für alle Seminare ist Waldweg 20 in Detmold / Standort der Direktion Verkehr der Polizei Lippe.

Die einzigen Voraussetzungen für die Seminar-Teilnahme sind ein eigenes E-Bike oder Pedelec und ein geeigneter Fahrradhelm.

Bei Interesse an einer Teilnahme wird im Vorfeld um eine Anmeldung per E-Mail an DirV.FueSt.lippe@polizei.nrw.de gebeten (bitte Name, Geburtsdatum, Wohnort und telefonische Erreichbarkeit angeben). Telefonische Anmeldungen sind unter (05231) 609-4012 möglich (Mo. - Fr. von 8 - 12 Uhr).

