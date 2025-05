Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebe unterwegs: Mehrere Autos angegangen.

Lippe (ots)

Am vergangenen Wochenende (02. - 04.05.2025) gingen unbekannte Diebe in Detmold mehrere abgestellte Autos an. In der Siegfriedstraße war ein VW Golf das Ziel, in der Annastraße ein VW Tiguan und in der Adenauerstraße wählten die Täter einen VW T-Roc sowie einen Ford BA7. Alle Wagen wurden auf der Suche nach Beute durchwühlt. Während die Unbekannten in drei Fällen nicht fündig wurden, entwendeten sie einmal eine Geldbörse. Drei der Autos wurden unverschlossen abgestellt. Zeugenhinweise zu diesen Vorfällen nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine wertvollen Gegenstände im Fahrzeug zurück. Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach, wenn Sie Ihren Wagen verlassen - auch wenn Sie sich nur kurz entfernen. Parken Sie hochwertige Fahrzeuge - wenn möglich - nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports, sondern nutzen Sie eine abschließbare Garage oder parken zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen".

