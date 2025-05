Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Versuchter Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Am späten Sonntagabend (04.05.2025) gegen 22.30 Uhr versuchten Einbrecher sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Gänsekamp" zu verschaffen. Sie hebelten an einem Fenster, gelangten jedoch nicht ins Haus. Wer zur angegebenen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße bemerkt hat, wendet sich bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

