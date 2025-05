POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung an Schule - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots) - Am Donnerstag (01.05.2025) zwischen 16 und 23 Uhr brachen unbekannte Täter über eine Tür in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "In den Benten" ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Keller nach Beute durchsucht - entwendet wurde jedoch nichts. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden. ...

mehr