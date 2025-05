POL-LIP: Detmold. Renault Clio gestohlen.

Lippe (ots) - In der Straße "Zum Funken" versuchten Einbrecher im Zeitraum 20. - 30.04.2025 über die Garage in ein Fenster eines Wohnhauses einzusteigen. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Fenster aufzuhebeln, so dass sie in unbekannte Richtung flüchteten. Wer Hinweise zum Einbruchsversuch geben kann, setzt sich bitte unter (05231) 6090 telefonisch mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung. Pressekontakt: Polizei ...

