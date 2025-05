Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Einbruchsversuch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

In der Bielefelder Straße versuchten bislang Unbekannte am Donnerstag (01.05.2025) zwischen 16.50 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der Versuch, die Haustür gewaltsam zu öffnen, misslang. Wer Hinweise zum Einbruchsversuch geben kann, setzt sich bitte unter (05231) 6090 telefonisch mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

