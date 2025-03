Elmshorn (ots) - Am Freitagmorgen (28.02.2025) entzog sich in der Timm-Kröger-Straße ein unter Betäubungsmittel stehender E-Scooter-Fahrer einer polizeilichen Kontrolle. Eine Versicherung für das Fahrzeug konnte nicht vorgewiesen werden. Die Polizei erinnert an das seit dem 01. März gewechselte ...

mehr