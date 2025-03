Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - E-Scooter entzieht sich unter Drogen und mit falschem Kennzeichen der Kontrolle - Polizei gibt Hinweise zum neuen Versicherungsjahr

Elmshorn (ots)

Am Freitagmorgen (28.02.2025) entzog sich in der Timm-Kröger-Straße ein unter Betäubungsmittel stehender E-Scooter-Fahrer einer polizeilichen Kontrolle. Eine Versicherung für das Fahrzeug konnte nicht vorgewiesen werden. Die Polizei erinnert an das seit dem 01. März gewechselte Versicherungsjahr und gibt den Hinweis: "Grün ersetzt blau!".

Gegen 07:30 Uhr wurden Einsatzbeamte der Polizei Elmshorn auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Trotz Ansprache für eine Verkehrskontrolle setzte der 21-jährige Elmshorner seine Fahrt fort und versuchte fahrend u.a. über ein Privatgrundstück zu flüchten.

Die Beamten konnten den Flüchtigen stellen und einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer hatte zuvor Cannabis konsumiert. Zudem war das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen für einen anderen E-Scooter ausgegeben.

Nutzerinnen und Nutzer von Moped, Mofa, Roller und Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scootern) benötigen nach dem Pflichtversicherungsgesetz eine Versicherung für ihr Fahrzeug. Ohne gültigen Haftpflichtversicherungsvertrag kann der oder die Fahrende bei einem Unfall für den gesamten Schaden haftbar gemacht werden. Und: wer ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum fährt, macht sich strafbar!

Turnusmäßig wechseln die Farben der Kennzeichen für den Nachweis eines Versicherungsvertrags Anfang März eines jeden Jahres. Ab dem 01. März 2025 gilt: "Grün ersetzt blau!".

Der 21-jährige Elmshorner hat sich nun in einem Strafverfahren mit den Vorwürfen einer fehlenden Versicherung sowie Urkundenfälschung und weiterer Ordnungswidrigkeiten wegen Missachtung von Weisungen der Polizei sowie Handynutzung zu verantworten.

Nach einer Blutprobenentnahme konnte der junge Mann das Revier wieder verlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell