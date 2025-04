POL-WAF: Durchsuchungsbeschlüsse in Hamm und Ahlen vollstreckt - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Warendorf (ots) - In der Zeit von Montag (7.4.2024) 20.30 Uhr bis Dienstag (8.4.2025) 8 Uhr brachen unbekannte Täter in zwei Gartenhütten am Pfarrer-Hüls-Weg in Sendenhorst-Albersloh ein. Die Unbekannten entwendeten unter anderem Klimageräte. Wer hat im Nahbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

