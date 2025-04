POL-WAF: Beckum. Brand zweier Gartenhütten

Warendorf (ots) - Am Montag (07.04.2025) gegen 15.20 Uhr, soll es in Ennigerloh an der Westkirchener Straße zu einem Diebstahl in einem Second-Hand-Kaufhaus gekommen sein. Ein 69-jähriger Mann aus Unna soll in dem Geschäft mehrfach Waren in seine Jackentaschen gesteckt und diese zu seinem Auto gebracht haben. Ein Zeuge hatte den Unnaraner dabei beobachtet. Er folgte ...

mehr