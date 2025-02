POL-EU: Weg da, ich muss durch! - Uneinsichtiger Fahrer ignoriert Feuerwehr und Polizei

Zülpich-Dürscheven (ots) - Unbekannte Täter haben auf dem Friedhof in Zülpich-Dürscheven an der Heerstraße insgesamt zehn Grabstätten verwüstet. Die Tat wurde am Freitagvormittag gegen 10 Uhr festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Grabsteine beschädigt, Grabschmuck zerstört und Pflanzen herausgerissen. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht ...

mehr