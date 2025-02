Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Störung der Totenruhe - Zehn Grabstätten auf Friedhof verwüstet

Zülpich-Dürscheven (ots)

Unbekannte Täter haben auf dem Friedhof in Zülpich-Dürscheven an der Heerstraße insgesamt zehn Grabstätten verwüstet. Die Tat wurde am Freitagvormittag gegen 10 Uhr festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Grabsteine beschädigt, Grabschmuck zerstört und Pflanzen herausgerissen. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten in der Umgebung des Friedhofs beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

