Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger am Überweg angefahren

Olpe (ots)

Ein 59-jähriger Fußgänger wurde am Dienstag (07.01.2025) im Bereich des Kreisverkehrs "Bruchstraße/Franziskaner Straße" von einem PKW angefahren. Der Mann wollte gegen 08:00 Uhr den dortigen Fußgängerüberweg nutzen, als er von dem Fahrzeug einer 73-Jährigen erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An dem PKW entstand kein sichtbarer Schaden. Bei dem Unfall könnten auch Dunkelheit und Regen in Verbindung mit dunkler Kleidung eine Rolle gespielt haben. Nicht nur, aber gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine gute Sichtbarkeit von Fußgängern und Radfahrern im Straßenverkehr sehr wichtig. Reflektierende Kleidung, Reflektoren oder eingeschaltete Beleuchtungen können Leben retten. Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Olpe stehen ihnen in diesem Zusammenhang für Tipps gerne zur Verfügung.

