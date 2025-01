POL-OE: 21-jährige Autofahrerin mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Finnentrop (ots) - Am Montagabend (06.01.2025) kam es gegen 20:30 Uhr in Finnentrop zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Autofahrerin war aus einer Seitenstraße in die Attendorner Straße eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 46-Jährigen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch die Kollision leicht verletzt. Der 46-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die ...

