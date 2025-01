Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Verkehrsteilnehmer mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Kreis Olpe (ots)

Vier Männer fielen am Wochenende auf, weil sich Hinweise auf eine Beeinträchtigung ihrer Verkehrstüchtigkeit ergaben.

Am Samstag (04.01.2025) wurde ein 20-jähriger Autofahrer um 15:35 Uhr auf der Bruchstraße in Olpe kontrolliert. Für die Polizeibeamten ergaben sich während der Kontrolle Hinweise darauf, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Außerdem konnte festgestellt werden, dass der 20-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nach einer Blutprobenentnahme nun auch ein Ermittlungsverfahren wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis".

Ähnlich erging es einem 39-Jährigen, der am Sonntag (05.01.2025) gegen 12:30 Uhr mit einem E-Scooter auf der Bermkestraße in Lennestadt-Halberbracht kontrolliert wurde. Auch hier ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Die Entnahme einer Blutprobe und eine Anzeige waren die Folge.

Auf der Hagener Straße in Altenhundem fiel ein 42-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Montag (06.01.2025) gegen 0:40 Uhr im Verlauf einer Verkehrskontrolle auf. Wegen Hinweisen auf einen Drogenkonsum wurde vor Ort ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv ausfiel.

Ein etwas komplexerer Sachverhalt ergab sich für Beamte des Verkehrsdienstes bereits am Freitag in Gerlingen. Hier fiel den Polizisten ein 36-jähriger Autofahrer auf. Im Kreuzungsbereich "Koblenzer Straße / Kreuztaler Straße" beobachteten die Beamten gegen 15:40 Uhr, wie der Mann mit seinem PKW trotz roter Ampel in die Kreuzung einfuhr. Als er daraufhin kontrolliert werden sollte, missachtete der Fahrer zunächst die Haltesignale der Polizeibeamten. Erst in Möllmicke stoppten die Beamten den 36-Jährigen auf der Schubertstraße. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Mannes. Ebenso fielen den Beamten Verdachtsmomente auf, welche auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Der Mann wurde zur Polizeiwache Olpe gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gefertigt wurde. Dabei wird sich der 36-Jährige in einem Ermittlungsverfahren auch wegen einem möglichen Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Die Beamten hatten während der Kontrolle eine Pistole aufgefunden und sichergestellt.

