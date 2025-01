POL-OE: Fahrt unter Drogeneinfluss in Oberelspe?

Lennestadt-Bilstein (ots) - In der Silvesternacht gegen 0:38 Uhr wurde durch bisher unbekannte(n) Täter in der Straße "Freiheit" ein an einem Gebäude angebrachter Zigarettenautomat beschädigt und völlig demoliert. Es besteht der dringende Verdacht, dass der Automat gesprengt wurde. Es entstand Sachschaden in einem hohen vierstelligen Bereich. Gebäudeschaden entstand nicht. Täterhinweise konnten bisher nicht erlangt ...

mehr