Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerverletzte nach Unfall in Hohen Hagen

Attendorn (ots)

Am Freitagmorgen (03.01.2025) kam es gegen 09:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L512 in Höhe der Ortslage Hohen Hagen. Ein 25-jähriger PKW-Fahrer hatte nach derzeitigem Erkenntnisstand zunächst den 33-jährigen Fahrer eines Autos mit Pferdeanhänger überholt. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 25-Jährige beim Wiedereinfädeln die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet auf winterglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto einer 74-Jährigen. Während der 33-Jährige mit dem Schrecken davon kam, wurden die beiden anderen Fahrzeugführenden schwer verletzt und jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten geborgen und abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L512 in beiden Fahrtrichtungen bis etwa 12:15 Uhr komplett gesperrt.

