POL-OE: Fortschreibung 3: Verdacht einer Gefährdungslage in Lennestadt - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und des Polizeipräsidiums Hagen

Olpe (ots) - In der Silvesternacht brannten aus bislang unbekannter Ursache zwischen 0.30 und 1.15 Uhr drei Mülltonnen in Rüblinghausen an der Biggestraße. Das Feuer beschädigte ein Carport und den PKW, der sich darunter befand. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Der Schaden wird aktuell im fünfstelligen Eurobereich eingeschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. ...

