Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Finnentrop (ots)

Am Montagabend (06.01.2025) kam es gegen 20:30 Uhr in Finnentrop zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Autofahrerin war aus einer Seitenstraße in die Attendorner Straße eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 46-Jährigen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch die Kollision leicht verletzt. Der 46-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden geborgen und abgeschleppt. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Im Verlauf der Unfallaufnahme war die Straße für etwa 30 Minuten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

