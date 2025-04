Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Diebstahl von Maschinen an Windkraftanlage

Warendorf (ots)

In der Zeit von Samstag (05.04.2025) 10.00 Uhr bis Montag (07.04.2025) 07.30 Uhr kam es auf einer Baustelle einer Windkraftanlage in der Bauerschaft Sandfort in Sendenhorst zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum mehrere Maschinen. Wer kann Hinweise auf die Unbekannten geben oder hat verdächtige Beobachtungen in der Nähe gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

