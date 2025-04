Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Nach Diebstahl Zeugen mit Pkw angefahren und leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag (07.04.2025) gegen 15.20 Uhr, soll es in Ennigerloh an der Westkirchener Straße zu einem Diebstahl in einem Second-Hand-Kaufhaus gekommen sein. Ein 69-jähriger Mann aus Unna soll in dem Geschäft mehrfach Waren in seine Jackentaschen gesteckt und diese zu seinem Auto gebracht haben. Ein Zeuge hatte den Unnaraner dabei beobachtet. Er folgte ihm auf den Parkplatz und sprach ihn darauf an. Der Mann reagierte aggressiv, stieg in sein Fahrzeug und fuhr unvermittelt los. Hierbei soll er den Zeugen gestreift haben. Dieser wurde dabei leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der 69-Jährige kehrte nach einiger Zeit zur Örtlichkeit zurück. Die mittlerweile eingetroffenen Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

