Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zeugen nach Brand gesucht

Warendorf (ots)

In der Nacht zum Dienstag (08.04.2025) gegen 02.15 Uhr meldete eine Zeugin einen Brand vor einem Mehrfamilienhaus an der Ritterstraße in Telgte. Eine Papiermülltonne wurde im Nahbereich der Hauseingangstür vermutlich angezündet. Durch das Feuer wurde die Hauseingangstür beschädigt. Die Feuerwehr Telgte löschte den Brand und verhinderte dadurch weiteren Schaden. Wer hat kurz vor dem Brand verdächtige Personen in der Nähe beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell