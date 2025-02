Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Motorkettensägenausbildung in der Samtgemeinde Wathlingen - 12 Einsatzkräfte absolvieren das Modul A

Wathlingen (ots)

Am 31.01. und 01.02. fand in Wathlingen erstmalig seit Jahren eine samtgemeindeweite Ausbildung an der Motorkettensäge statt. Zwölf Einsatzkräfte aus den Ortsfeuerwehren Adelheidsdorf, Großmoor, Nienhagen und Wathlingen konnten in zwei Tagen den theoretischen und praktischen Umgang mit der Kettensäge erlernen. Dieser spielt im Feuerwehralltag eine große Rolle; immer häufiger beschäftigen Stürme die Freiwilligen Feuerwehren. Um Sturmeinsätze abzuarbeiten, sind an der Kettensäge geschulte Einsatzkräfte unerlässlich. Der durch die Samtgemeindefeuerwehrausbildung organisierte Lehrgang stärkt somit die Einsatzfähigkeit aller Ortsfeuerwehren. In Zukunft sollen weitere Lehrgänge stattfinden, um die Anzahl geschulter Einsatzkräfte weiter zu erhöhen.

Text und Fotos: Dominik Völz, Fachberater Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen

