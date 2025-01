Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Wathlingen

Wathlingen

Am Samstag, den 18.01.2025, konnte der Ortsbrandmeister (OrtsBM) Stephan Trog pünktlich um 19 Uhr neben den aktiven Kameradinnen und Kameraden, den Kameraden der Altersabteilung und den fördernden Mitgliedern der Ortsfeuerwehr Wathlingen auch die Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Willi Lucan, den Gemeindebrandmeister Axel Kernbach, eine Abordnung aus der Partnerfeuerwehr Groß Quenstedt sowie eine Abordnung der befreundeten Feuerwehr aus Büntheim-Schlewecke im Schützenhaus in Wathlingen begrüßen.

Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr standen wichtige Themen wie Einsatzzahlen und Neuanschaffungen auf der Tagesordnung. Im Jahr 2024 wurde die Feuerwehr Wathlingen zu 77 Einsätzen alarmiert und leistete insgesamt 5.562,60 Stunden im Einsatz- und Ausbildungsdienst.

Beförderungen:

Zum Feuerwehrmann:

-Felix Wendt

Zum Oberfeuerwehrmann:

-Justin Mätzler -Leon Friedrich -Michael Laue -Rene Strock -Pascal Siemon -Fabian Banko

Zum Hauptfeuerwehrmann:

-Andreas Osenbrück -Sven Seelbach

Zum Ersten Hauptfeuerwehrmann:

-Florian Günther

Außerdem wurde unser Kamerad Heinz Radschuhn für beeindruckende 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt - herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für deine Treue und Einsatzbereitschaft! Für das leibliche Wohl sorgte ein Grünkohlessen mit Bregenwurst und Bauchfleisch von der Firma Dickmann - vielen Dank dafür!

Ein herzliches Dankeschön an alle Kameradinnen und Kameraden für ihren unermüdlichen Einsatz sowie an die Gemeinde für die wertvolle Unterstützung! Gemeinsam stehen wir für Sicherheit und Zusammenhalt in Wathlingen.

Text und Fotos: Fabrice Weiß, Ortsfeuerwehr Wathlingen

