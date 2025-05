POL-LIP: Detmold. Bargeld geraubt.

Lippe (ots) - In Lemgo wurden in den vergangenen Wochen (April 2025) vermehrt E-Bikes gestohlen. Die Diebe waren u.a. im Bereich Am Bahnhof, Langenbrücker Tor, Lagesche Straße, Isringhausen-Ring und Braker Weg besonders aktiv. Entwendet wurden vorwiegend hochwertige, an frei zugänglichen Plätzen verschlossen abgestellte E-Bikes. Der Wert lag jeweils zwischen circa 3000 und 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

mehr