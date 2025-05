Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo/KReis Lippe. Vorsicht vor E-Bike-Dieben.

Lippe (ots)

In Lemgo wurden in den vergangenen Wochen (April 2025) vermehrt E-Bikes gestohlen. Die Diebe waren u.a. im Bereich Am Bahnhof, Langenbrücker Tor, Lagesche Straße, Isringhausen-Ring und Braker Weg besonders aktiv. Entwendet wurden vorwiegend hochwertige, an frei zugänglichen Plätzen verschlossen abgestellte E-Bikes. Der Wert lag jeweils zwischen circa 3000 und 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen verstärkt und bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Aktivitäten beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

Wir bitten außerdem darum, E-Bikes beim Abstellen angemessen zu sichern - dabei abnehmbare Teile wie Akkus und Displays stets entfernen und mitnehmen - und verdächtige Beobachtungen sofort zu melden. Tipps zur Diebstahlprävention z.B. das richtige Schloss, der sichere Abstellort, GPS-Tracking usw. finden Sie auf unserer Internetseite: https://lippe.polizei.nrw/artikel/wie-sichere-ich-mein-fahrrad

