Polizei Mettmann

POL-ME: Vorfahrt missachtet: drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall - Velbert - 2412034

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Montag, 9. Dezember 2024, kam es in Velbert an der Kreuzung Hülsbecker Weg / Am Kalksteinbruch zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich ein Auto in der Böschung und ein anderes lag auf der Fahrzeugseite.

Das ist nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9:20 Uhr befuhr die 44-jährige Velberterin mit ihrem Audi Q2 die Straße "Am Kalksteinbruch" in Richtung "Am Wasserfall". An der Kreuzung Am Kalksteinbruch / Hülsbecker Weg missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 78-jährigen Velberterin in ihrer Mercedes E-Klasse und kollidierte mit dieser.

Durch den Zusammenstoß kippte der Audi auf die Seite und der Mercedes rutschte rechts in die Böschung. Glücklicherweise wurden beide Fahrerinnen und der 82-jährige Beifahrer des Mercedes bei dem Unfall nur leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf eine niedrige fünfstellige Summe. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte der Polizei die Kreuzung ab.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell