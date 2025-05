Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Wagen.

Lippe (ots)

Im Kirchweg kam es am Samstagmittag (03.05.2025) gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Autos beteiligt waren und ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand. Eine 48-Jährige bog an der Ausfahrt eines Supermarktes mit ihrem SsangYong Korando auf den Kirchweg in Richtung Waldstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines BMW X2, dessen 59-jährige Fahrerin in Richtung Pivitsheider Straße unterwegs war. Durch den Aufprall wurde die BMW-Fahrerin in den Gegenverkehr gestoßen, wo sie mit dem VW Passat eines 41-Jährigen kollidierte. Durch den zweiten Zusammenstoß geriet der BMW zunächst auf den Gehweg und prallte schlussendlich gegen einen Baum. Dabei erlitt die 59-jährige Augustdorferin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum. Die anderen beiden Unfallbeteiligten - ebenfalls aus Augustdorf - blieben unverletzt. Der BMW war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell