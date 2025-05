Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Junge von E-Scooter angefahren - Fahrerin versucht zu flüchten.

Lippe (ots)

Am Wall ereignete sich am Sonntagnachmittag (04.05.2025) gegen 15.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Junge von einem E-Scooter angefahren wurde. Eine 24-Jährige aus Detmold war auf ihrem E-Scooter in Richtung Neustadt unterwegs. Zeitgleich befand sich ein 8-jähriger Fußgänger auf dem Wall. Die Scooter-Fahrerin stieß mit dem Jungen aus Detmold zusammen, wodurch dieser zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Die 24-Jährige legte den E-Scooter ab und versuchte zu Fuß vom Unfallort zu flüchten. Der Vater des verletzten Kindes lief ihr hinterher und konnte sie festhalten, bis die Polizei vor Ort eintraf und den Unfall samt Personalien aller Beteiligten aufnahm.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell