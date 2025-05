Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Großbrand bei Entsorgungsunternehmen.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Polizei und Feuerwehr eilten am späten Montagabend (05.05.2025) gegen 22 Uhr in die Industriestraße, da von dort ein Brand an einer Firma gemeldet wurde. Das Feuer hatte sich großflächig auf rund 3000 qm in einer Halle eines Entsorgungsunternehmens ausgebreitet, in der Müll aus gelben Säcken/Tonnen gelagert wurde. Die Löscharbeiten der Feuerwehr, die vom Technischen Hilfswerk unterstützt wurden, dauerten aufgrund von Glutnestern im Müll bis in den Dienstag (06.05.2025) an. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der Brand durch eine Selbstentzündung des Mülls entstanden ist, zum Beispiel durch unsachgemäß entsorgte Gegenstände. Der Schaden am Gebäude wird auf mindestens 250.000 Euro geschätzt. Bei den Löscharbeiten erlitten zwei Feuerwehrkameraden leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell