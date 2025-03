Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Rauchmelder-Defekt erfordert nächtliche Einsätze

Aurich (ots)

Gleich zweimal musste die Feuerwehr Aurich in der Nacht zu Montag einen Verbrauchermarkt am Pferdemarkt anfahren. In beiden Fällen hatte die automatische Brandmeldeanlage des Objektes ausgelöst. Der erste Alarm war um 00:20 Uhr bei der Leitstelle in Wittmund aufgelaufen. Die Einsatzkräfte machten im Rahmen der darauffolgenden Begehung des Marktes zwar einen angeschlagenen Rauchmelder ausfindig, stellten jedoch keine Ursache für dessen Auslösung fest. Während der laufenden Erkundungsmaßnahmen trat in einem angrenzenden Hotel zudem ein medizinischer Notfall auf, bei dem die Feuerwehrleute erste Hilfe leisteten.

Gegen 01:40 Uhr hatte die Brandmeldeanlage des Verbrauchermarktes dann erneut Alarm geschlagen. Schnell wurde den wenig später anrückenden Einsatzkräften vor Ort ersichtlich, dass derselbe Rauchmelder für die erneute Auslösung verantwortlich war. Da nun von einem technischen Defekt ausgegangen werden konnte, übernahm ein Gebäudeverantwortlicher die vorübergehende Abschaltung des Melders, bis dieser durch eine Wartungsfirma überprüft wird.

