Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Gemeinsam Hilfe geleistet

Aurich (ots)

In der Wallstraße benötigte der Rettungsdienst am Samstagnachmittag die Unterstützung der Feuerwehr Aurich. Ein dortiger Anwohner war auf medizinische Hilfe angewiesen, konnte aber die Wohnungstür nicht eigenständig öffnen. Als die Feuerwehrleute an der Einsatzstelle eintrafen, hatten sich die Sanitäter bereits Zutritt zu der Wohnung des Patienten verschaffen und die Behandlung einleiten können. Gemeinsam verbrachten die Einsatzkräfte den Mann anschließend aus dem ersten Obergeschoss in den Rettungswagen, mit dem er ins Krankenhaus kam.

