Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Eingeschlossene Person nach Verkehrsunfall vermutet

Aurich-Walle (ots)

Beim Zusammenstoß von drei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 72 wurden am Freitagmorgen vier Menschen verletzt. Um 08:08 Uhr sind neben Rettungsdienst und Polizei auch die Feuerwehren Walle, Aurich und Sandhorst zur Unfallstelle an der Kreuzung Emder Straße/Heuweg/Wallster Postweg gerufen worden, da zunächst noch von einer eingeschlossenen Person auszugehen war. Ersteintreffende Kräfte des Rettungsdienstes konnten diesbezüglich schnell mitteilen, dass alle Personen eigenständig aus den Fahrzeugen herausgelangten und umgehend durch Sanitäter sowie einen Notarzt versorgt wurden. Neben der Sicherstellung des Brandschutzes unterstützten die angerückten Feuerwehrleute in der Folge auch bei der Absicherung des Einsatzortes.

Da sich die verunfallten zwei Autos und ein Kleintransporter allesamt im Einmündungsbereich des Wallster Postweg befanden, musste die B72 in Fahrtrichtung Moordorf vorübergehend nur halbseitig gesperrt werden. Aus den zum Teil stark beschädigten Fahrzeugen traten Betriebsstoffe aus, die durch die Einsatzkräfte mit Bindemittel abgestreut und aufgenommen wurden. Weiterhin galt es, die Fahrbahn von verstreuten Trümmerteilen freizuräumen. Die beiden nicht mehr fahrtauglichen Unfallwagen wurden anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Mit circa 25 Kräften waren die drei Feuerwehren vor Ort. Ebenfalls kam das Personal eines zufällig vorbeifahrenden Krankentransporters zur Hilfe, welches bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Erstversorgung der Verunfallten übernahm.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell