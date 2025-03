Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Austritt von Gas vermutet

Aurich-Popens (ots)

Plötzlich auftretender Gasgeruch hat die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Branddobbe am Mittwochmorgen überrascht. Sie verließen daraufhin umgehend das Gebäude und wählten den Notruf. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Aurich und Wallinghausen vergewisserten sich vor Ort zunächst darüber, dass niemand mehr im Haus zugegen war, und gingen anschließend mit einem Messgerät in die betroffenen Räumlichkeiten vor. Der Geruch von Gas hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits verflüchtigt, auch die durchgeführten Messungen lieferten in der Folge keinen Grund zur Annahme einer Leckage. Vermutlich war es innerhalb der Heizungsanlage zu Fehlzündungen gekommen, die den Geruch verursacht hatten, jedoch grundsätzlich keine Gefahr darstellen. Der Energieversorger sowie ein verständigter Techniker nahmen sich in der Folge der Fehlersuche an, für die Feuerwehren war der Einsatz nach gut einer halben Stunde beendet.

