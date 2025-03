FW-AUR: Rauchmelder unterbricht Kinobetrieb

Aurich (ots) - In einem Auricher Einrichtungshaus hat es am Samstagnachmittag einen Feueralarm gegeben. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich rückten daraufhin zu dem Objekt an der Jadestraße aus und leiteten vor Ort umgehend Erkundungsmaßnahmen ein. Hierbei stellten die Feuerwehrleute fest, dass der Alarm durch einen Rauchmelder ausgelöst worden war, der aufgrund von Wasserdampf angeschlagen hatte. Im Anschluss an die ...

mehr