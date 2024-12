Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241217-5: Unbekannte stahlen Geld und Zigarettenautomat

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einbrüche in Gaststätten und einer Kirche

Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (16. Dezember) in Räumlichkeiten in Pulheim und in Hürth eingebrochen sein und Gegenstände entwendet haben sollen. Die Ermittler der Kriminalpolizei nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen brachen Unbekannte zwischen Sonntagabend (15. Dezember) 23.30 Uhr und Montagmorgen 7.30 Uhr in ein Restaurant an der Rommerskirchener Straße ein. Ein Zeuge rief die Polizei, als er den Einbruch bemerkte. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Täter Bargeld. In einem ähnlichen Zeitraum von Sonntagnachmittag 17 Uhr und Montagmorgen 8.40 Uhr sollen Unbekannte in die nahegelegenen Räumlichkeiten einer Kirche eingedrungen und dort Schränke durchwühlt haben. Ob die Täter Beute machten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Zwischen Sonntagnachmittag (15. Dezember) und Montagmittag 12 Uhr sollen Unbekannte in ein Hürther Restaurant an der Wingertstraße eingebrochen sein und unter anderem Geld, ein Smartphone und einen Zigarettenautomat entwendet haben.

Alarmierte Polizisten sicherten in beiden Fällen Spuren am Tatort und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell