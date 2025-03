Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Brockzetel

Aurich-Brockzetel (ots)

Vergangenen Freitag fand die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Brockzetel statt. Nach einem kurzen Grußwort an alle anwesenden Mitglieder der Einsatz- und Ehrenabteilung sowie die Gäste aus der Feuerwehrführung, der Nachbarwehr aus Wiesens, von Politik und Stadtverwaltung wie auch einer Abordnung der angrenzenden Bundeswehr-Standorte konnte Ortsbrandmeister Harald Cornelius mit dem Jahresbericht beginnen. 2024 war für die Ortsfeuerwehr in vielerlei Hinsicht ein bewegtes, von Herausforderungen aber auch Rückschlägen geprägtes Jahr. Insgesamt galt es 28 Einsätze abzuarbeiten, darunter vier Brandsicherheitswachen, 20 Hilfeleistungen, zwei Brandeinsätze und zwei Fehlalarme. Besonders blieb in diesem Zuge die mehrstündige Unterstützung bei der Bewältigung des Starkregenereignisses in der Auricher Innenstadt im August in Erinnerung.

Im Anschluss konnte Cornelius zwei neue Mitglieder in der Einsatzabteilung willkommen heißen, darunter eine Übernahme aus der Jugendfeuerwehr und ein Zweitmitglied. Bei der darauffolgend anstehenden Neuwahl des Ortskommandos wurden Silke Post (Kassenwartin), Jens Flick (Gruppenführer), Wolfgang Förster (Gerätewart Löschgruppenfahrzeug), Wilfried Remmers (Gerätewart Mannschaftstransportfahrzeug), Jörg Kulke (Sicherheitsbeauftragter), Dieter Olcherts (Zeugwart), Steffen Remmers (Atemschutzbeauftragter), Peter Nikolaus und Detlef Makoscheit (Festausschuss) sowie Bernd Förster und Paul Kulke (Beisitzer) durch die anwesenden Mitglieder gewählt. Weiterhin wurde Steffen Remmers von Ortsbrandmeister Cornelius zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Eine besondere Ehrung durfte Brandschutzabschnittsleiter Süd Karl Töpfer daraufhin an Helmut Rieger verleihen, der seit nunmehr 50 Jahren im Dienste der Freiwilligen Feuerwehr steht. Hierfür gab es neben Ehrenurkunde und -abzeichen auch ein Präsent der Stadt Aurich durch den stellvertretenden Bürgermeister Artur Mannott überreicht. Zum Bedauern seiner Kameraden galt es in gleichem Zuge jedoch auch, Helmut Rieger in die Ehrenabteilung zu überführen. Neben einem kleinen verpackten Dankeschön ließ es sich Ortsbrandmeister Cornelius in diesem Zuge nicht nehmen, noch eine persönliche Anekdote zu erzählen. Denn obwohl er damals in seinem ersten Jahr als aktiver Feuerwehrmann noch keinen Meldeempfänger besaß, wusste Cornelius stets Bescheid, wann er zum Feuerwehrhaus kommen musste - Helmut Rieger hatte es sich nicht nehmen lassen, ihn bei jedem Einsatz persönlich anzurufen und zu informieren, dass er gebraucht wird.

Neben Artur Mannott richtete auch der Ortsbürgermeister Wiesens/Brockzetel, Gerhard Wulff, im Anschluss einige Grußworte an die Feuerwehrmitglieder. Abschnittsleiter Karl Töpfer überbrachte die Grüße der Kreisfeuerwehr und berichtete über Neuigkeiten auf Landkreisebene, Stadtbrandmeister Heinz Hollwedel ließ zudem das Geschehen der zehn Auricher Feuerwehren aus dem vergangenen Jahr Revue passieren. Die Vertreter der Bundeswehrstandorte lobten die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Ortsfeuerwehr Brockzetel und hoben die Wichtigkeit dieser hervor. Nach exakt zwei Stunden konnte Ortsbrandmeister Harald Cornelius daraufhin die Versammlung schließen und alle Anwesenden zu einem gemeinsamen Essen einladen.

