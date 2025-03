FW-AUR: Einsatz bereits erledigt

Aurich-Popens (ots) - Plötzlich auftretender Gasgeruch hat die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Branddobbe am Mittwochmorgen überrascht. Sie verließen daraufhin umgehend das Gebäude und wählten den Notruf. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Aurich und Wallinghausen vergewisserten sich vor Ort zunächst darüber, dass niemand mehr im Haus zugegen war, und gingen anschließend mit einem Messgerät in die betroffenen Räumlichkeiten vor. Der Geruch von ...

mehr