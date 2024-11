Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht T-Tankstelle in Buchholz

Buchholz (WW) (ots)

An der Tankstelle in Buchholz WW in der Hauptstraße kam es am Donnerstag gegen Mittag zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde ein Grundstücksbegrenzungszaun beschädigt

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell