Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Sandhorst

Bild-Infos

Download

Aurich-Sandhorst (ots)

Mitglieder der Einsatz-, Jugend- und Ehrenabteilung, Gäste aus den Ortsvereinen, der Politik, der Feuerwehrführung auf Stadt- und Kreisebene und der benachbarten Feuerwehr Walle konnte Ortsbrandmeister Harald Willms am vergangenen Freitagabend zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Sandhorst begrüßen. Nach den im vergangenen Jahr durchgeführten Wahlen war es die erste Hauptversammlung unter der Leitung von Ortsbrandmeister Harald Willms und dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Ingo Haase. Das neue Führungsduo bedankte sich nochmals für die langjährige Tätigkeit ihrer Vorgänger wie auch bei der Stadt- und Kreisfeuerwehrführung für eine reibungslose Zusammenarbeit. Gleichermaßen richtete sich der Dank auch an das Ortskommando und die Einsatzabteilung der Feuerwehr Sandhorst.

In seinem Jahresbericht ging Ortsbrandmeister Willms auf aktuelle Themen ein. So wird mit Umstellung zum neuen Leitstellensystem ab Sommer unter anderem eine neue Alarm- und Ausrückeordnung wirksam. Zudem wurde über Fahrzeuganschaffungen im Bereich des Katastrophenschutzes berichtet. Weiterhin fand Willms lobende Worte hinsichtlich der neuartigen modularen Grundausbildung auf Stadt- und Kreisebene. Hier konnten im Berichtsjahr drei Kameraden erfolgreich teilnehmen und haben damit die Qualifikationsstufe Truppmitglied bestanden. Für das Jahr 2025 wurden weitere fünf Kameraden angemeldet. Auch die Truppführer-Ausbildung auf Kreisebene nimmt Fahrt auf, dort sind ebenfalls vier Kameraden zum Lehrgang angemeldet worden. Im Gegensatz zu dieser positiven Entwicklung auf Stadt- und Kreisebene mahnte Willms aber auch an, dass es auf Landesebene aktuell ein massives Ausbildungsdefizit gibt. Gerade im Bezug auf die Speziallehrgänge wie in der technischen Hilfeleistung, aber auch im Bereich Gefahrgut. Besonders für die Feuerwehr Sandhorst mit dem stationierten Rüstwagen sowie dem Gefahrgutzug und der damit erforderlichen Spezialisierung auf diesen Gebieten handelt es sich dabei um essenziell wichtige Lehrgänge. Ortsbrandmeister Willms berichtete weiter über den gewohnt gut ablaufenden Ausbildungs- und Übungsdienst. Der Gerätewagen Gefahrgut war im vergangenen Jahr bei vielen Ortsfeuerwehren im Kreis, der Rüstwagen wiederum im Rahmen der Maschinistenausbildung an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Georgsheil zu Besuch. Weiterhin fand eine Kreisbereitschaftübung und eine Gefahrgutübung mit dem ABC-Zug des Landkreises Aurich statt. Die Ausbildung am Einsatzleitwagen wird monatlich zusammen mit der Ortsfeuerwehr Aurich durchgeführt.

Die Einsatzabteilung der Feuerwehr Sandhorst besteht derzeit aus 76 Mitgliedern. Durch den Übergang in die Ehrenabteilung sind fünf Mitglieder ausgeschieden. Aufgrund von vier Neuaufnahmen in die Einsatzabteilung und einer Übernahme konnte die Mitgliederzahl aber erfreulicherweise stabil gehalten werden. Die Jugendfeuerwehr hat einen starken Zuwachs zu verzeichnen, im vergangenen Jahr waren es elf Mädchen und Jungen, zu Beginn diesen Jahres ist die Zahl auf 16 Jugendliche gestiegen. Die Kinderfeuerwehr verzeichnet aktuell 17 Kinder, die dort aktiv sind. Aber auch die Ehrenabteilung besteht aktuell aus 17 Mitgliedern, diese treffen sich regelmäßig im Feuerwehrhaus. Im vergangenen Jahr wurde außerdem der Förderverein der Feuerwehr Sandhorst gegründet. Somit hat die Feuerwehr selbst keine fördernden Mitglieder mehr, diese sind aber dem Förderverein beigetreten und unterstützen die Wehr somit weiterhin.

Zum Einsatzgeschehen berichtete Ortsbrandmeister Willms, dass es im vergangenen Jahr zu 80 regulären Alarmierungen gekommen war. Hinzu kam das Starkregenereignis am 13. August, welches der Ortswehr rund 40 weitere Einsätze in einer Nacht bescherte. Die regulären Einsätzen bestanden aus drei Brandsicherheitswachen, zehn Brandeinsätzen, elf ausgelösten Brandmeldeanlagen und einem ausgelösten Heimrauchmelder. Hinzu kamen 55 Alarmierungen mit dem Einsatzstichwort Hilfeleistung, darunter sechs Gefahrguteinsätze, 29 Verkehrsunfälle, 20 sonstige Einsätze wie Türöffnung, Personenbefreiung, Tierrettung, Wasserschäden und Unterstützung für den Rettungsdienst. Ein Einsatz, der sicher vielen in Erinnerung bleibt, war der Gefahrguteinsatz in Rysum. Hier war die Feuerwehr Sandhorst inklusive aller nachbereitenden Maßnahmen insgesamt über 500 Stunden beschäftigt, somit der längste Einsatz des Jahres. In Zusammenarbeit mit der Analytischen Taskforce der Berufsfeuerwehr Hamburg wurde versucht, einen austretenden Stoff zu identifizieren, was sich selbst in Zusammenarbeit mit den Spezialkräften unglaublich herausfordernd und aufwendig gestalten sollte.

Jugendfeuerwehrwart Henry Hollwedel ließ die Aktivitäten der Nachwuchsabteilung Revue passieren. Das Jahr startete wie üblich mit der Weihnachtsbaumsammelaktion, diese wurde in gewohnter Weise von der Einsatzabteilung unterstützt, wofür Hollwedel nochmal ein großes Dankeschön aussprach. Die Wochen darauf startete die wöchentliche Ausbildung jeden Freitagabend. Drei der Jugendlichen konnten zudem die Leistungsspange erwerben. Ein weiteres Highlight war das diesjährige Zeltlager in den Niederlanden, hier konnte die Jugendfeuerwehr Sandhorst ihr Können unter Beweis stellen und den 1. Platz belegen. Im August fand der Kreisjugendfeuerwehrtag statt, wo die Sandhorster Jugendlichen den 8. Platz erreichten. Beim Stadtjugend- und Kinderfeuerwehrtag in Plaggenburg im Oktober konnte dann erneut eine erfolgreiche Platzierung als Gesamtsieger erreicht werden. Mit der alljährlichen Weihnachtsfeier wurde das Jahr schließlich gemütlich ausgeklungen.

Den Jahresbericht der Kinderfeuerwehr hat der Kinderfeuerwehrwart Holger Janssen vorgetragen. Auch die jüngsten Feuerwehrmitglieder haben ein bewegtes Jahr hinter sich, unter anderem wurde sich auch mit vielen anderen Kinderfeuerwehren zu gemeinsamen Diensten getroffen. Kurz vor den Sommerferien waren die Kinder zum Beispiel im EEZ in Aurich zu Gast, wo sie unter Aufsicht mit verschiedenen Mitteln lernten, ein Feuer zu ersticken. Im zweiten Halbjahr fand der Kreiskinderfeuerwehrtag statt. Des Weiteren haben erstmals fünf Kinder an der Brandflohabnahme teilgenommen und diese erfolgreich bestanden. Im Zuge des Jahresabschlusses wurden verschiedene Spiele gegen das neue Führungsduo gespielt. Aber das eigentliche Highlight des Abends war ein realer Einsatz, wodurch die Kinder live miterleben konnten, wie die Einsatzabteilung in die Schutzbekleidung schnellte und mit Blaulicht aus der Fahrzeughalle ausrückte.

Als neue Mitglieder begrüßte Ortsbrandmeister Willms in den Reihen der aktiven Kameraden Leevke Fleßner, Antony Mongelli, Tom-Niklas Paschen, Rene Harms und Luca Willms. Im Rahmen der Ernennungen und Beförderungen rief Willms als erstes Oleksii Havrysh, Nils Saß und Luca Willms nach vorne und ernannte die drei Kameraden zum Feuerwehrmann. Als nächstes wurden Simon Frieden und Rene Harms aufgerufen, die zum Hauptfeuerwehrmann befördert wurden. Stadtbrandmeister Heinz Hollwedel konnte weiterhin Hendrik Poppen zum Oberlöschmeister, Benjamin Assing zum Ersten Hauptlöschmeister sowie Ingo Haase und Harald Willms ihrem neuen Dienstposten entsprechend zum Brandmeister befördern. Anschließend übernahm der stellvertretende Ortsbrandmeister Ingo Haase das Wort und leitete die zwei Ehrungen ein, welche an diesem Abend durchgeführt werden sollten. Kerstin Leerhoff wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Haase betonte unter anderem ihr Engagement in der Kinderfeuerwehr als langjährige stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin. Zudem galt es Rolf Ubben für 40-jährige Mitgliedschaft zu ehren. Ingo Haase sprach in der Laudatio nicht zuletzt über Ubbens Arbeit als Gruppenführer des Gerätewagen Gefahrgut. Der Abschnittsleiter Süd, Karl Töpfer, konnte daraufhin die Ehrungen vornehmen und dankte beiden Geehrten im Einklang mit den politischen Vertretern für die langjährige Arbeit und ihr Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr.

Zuletzt richteten die anwesenden Gäste aus den Reihen von Feuerwehr und Politik ihre Grußworte an die Sandhorster Feuerwehrmitglieder, bedankten sich für das Engagement aller Abteilungen der Ortswehr und blickten zuversichtlich auf das bereits laufende Jahr 2025. Nachdem keine weiteren Anträge zur Tagesordnung verzeichnet wurden, konnte Ortsbrandmeister Harald Willms die Jahreshauptversammlung nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden schließen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell