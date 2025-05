Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Supermarkt.

Lippe (ots)

In der Hoffmannstraße scheiterten Einbrecher am Dienstagmorgen (06.05.2025) zwischen 2.10 und 4.10 Uhr an der Tür eines Supermarktes. Sie schafften es nicht, diese einzuschlagen und in den Markt zu gelangen. Dafür richteten sie einen Sachschaden an, der sich auf etwa 600 Euro beläuft. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter (05231) 6090 um Hinweise von Zeugen zum versuchten Einbruch.

