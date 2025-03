Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Kreisfrauensprecherinnen aus Niedersachsen treffen sich in Zeven

Bild-Infos

Download

Zeven (ots)

Jüngst am Internationalen Frauentag trafen sich die Kreisfrauensprecherinnen der Feuerwehren aus Niedersachsen zur Tagung des Arbeitskreises Feuerwehrfrauen im Zevener Feuerwehrhaus im Landkreis Rotenburg (Wümme). Auf Einladung der Landesfrauensprecherin des Landesfeuerwehrverbands Niedersachsen, Sabine Schröder, waren viele Teilnehmerinnen aus den verschiedenen Landkreisen und eine Vertreterin der Berufsfeuerwehren erschienen.

Nach der Begrüßung hatte der Kreisbrandmeister des gastgebenden Landkreises Rotenburg (Wümme), Peter Dettmer das Wort. Er gab einen Überblick über einer der größten Landkreise in Niedersachsen, dem Landkreis Rotenburg (Wümme). "Ich bin froh, dass die Anzahl der weiblichen Führungskräfte in den Feuerwehren zu nimmt", teilte Dettmer abschließend mit.

Sabine Schröder und ihre Stellvertreterin Tanja de Freese teilten Neuigkeiten aus dem Landesfeuerwehrverband Niedersachsen mit. Sie überbrachten beste Grüße des Präsidenten Olaf Kapke. In den nächsten Wochen soll die neue Feuerwehrverordnung in Niedersachsen veröffentlicht werden. Darin enthalten ist unter anderem auch die neue Feuerwehr-Uniform. Sie freute sich, dass weibliche und männliche Feuerwehrleute in Zukunft über eine einheitlich aussehende Uniform verfügen. Was nur noch fehle, ist passende Einsatzbekleidung für weibliche Feuerwehrleute. Auch neue Dienstgrade wird es geben. Erstmalig auch für die Kinder- und Jugendfeuerwehr. Sie berichtete aus dem Beirat für Psychosoziale Notfallversorgung, wo sie Mitglied ist. Ziel ist es, ein Gesetzt für das Innenministerium zur psychosozialen Notfallversorgung zu entwerfen. So ein Gesetz wäre in Niedersachsen einmalig. In diesem Jahr veranstaltet der Landesfeuerwehrverband Niedersachsen gemeinsam mit den öffentlichen Versicherern und der Feuerwehrunfallkasse in Winsen im Landkreis Harburg "Feuerwehr bewegt". Dies ist eine Fitnessaktion für Feuerwehrleute, wo verschiedene Fahrradrouten angeboten werden. Die Veranstaltung findet vom 01.-03. August 2025 statt.

Gemeinsam mit den Kreisfrauensprecherinnen habe sie ein Hilfsangebot zur sexualisierenden Diskriminierung, Gewalt und Belästigung in der Feuerwehr erstellt. Das Merkblatt kann individuell für die jeweilige Ortswehr angepasst werden. Zu finden ist dieses auf der Internetseite des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen. Im kommenden Jahr findet in Hannover wieder die Interschutz, die Internationale Leitmesse für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz statt. Hier wird der Landesfeuerwehrverband Niedersachsen auch mit einem Stand vertreten sein.

Zum Thema "Schwangerschaft in der Feuerwehr" wollen die Landesfrauensprecherin gemeinsam mit den Kreisfrauensprecherinnen eine Handhabung für Führungskräfte in der Feuerwehr entwickeln. Die Realität sieht leider immer wieder so aus, dass Führungskräfte in den Feuerwehren nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Von der Feuerwehrunfallkasse gibt es ein standardisiertes Merkblatt.

Die Teilnehmerinnen konnten aus ihren Landkreisen von verschiedenen Workshops in ihrem Bereich berichten. So wurden unter anderem Dienste zur technischen Hilfeleistung oder zur Selbstverteidigung nur für Frauen angeboten. Die stellvertretende Landesfrauensprecherin Tanja de Freese plant mit ihren Kameradinnen vor Ort ein landesweites Forum für Feuerwehrfrauen. Diese Veranstaltung wird vom 10. - 12. Oktober 2025 in Ostfriesland stattfinden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell