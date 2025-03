Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Imbiss - Unbekannte stehlen Zigarettenautomaten

Ludwigslust/Grabow (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 02.03.2025, 21:00 Uhr, und dem 04.03.2025, 10:00 Uhr, gewaltsam in ein Bistros in der Marktstraße in Grabow eingedrungen. Dabei entwendeten sie einen Zigarettenautomaten und flüchteten unerkannt. Zur Schadenssumme können bisher keine Angaben gemacht werden.

Der Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874 411-0, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell