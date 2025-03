Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnmobildiebe auf frischer Tat gefasst

Rostock (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Rostock bemerkten am 27. Februar 2025, gegen 01:30 Uhr, im Bereich Broderstorf, Am Handelspark, ein verdächtiges Wohnmobil. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, startete das Fahrzeug mehrfach und es konnte eine Person im und eine Person am Fahrzeug beobachtet werden. Aufgrund des auffälligen Verhaltens entschieden sich die Einsatzkräfte, das Fahrzeug sowie die anwesenden Personen zu kontrollieren.

Während des Gesprächs mit dem Fahrzeugführer stellten die Beamten fest, dass das Wohnmobil Beschädigungen aufwies und kurzgeschlossen worden war. Der Verdacht, dass das Fahrzeug entwendet werden sollte, erhärtete sich im Verlauf der weiteren polizeilichen Maßnahmen.

Gegen die beiden Männer polnischer Staatsangehörigkeit im Alter von 24 und 47 Jahren wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst Rostock wurde zur Spurensicherung am Tatort eingesetzt. Dabei konnten mehrere Mobiltelefone sowie geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt werden.

Am Freitag, den 28.02.2025 wurde der 47-jährige Tatverdächtige dem Haftrichter am Amtsgericht Rostock vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für den Mann an. Der Beschuldigte wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Ob die Männer auch für weitere Diebstahlsdelikte in Betracht kommen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock.

Die Ermittlungen dauern an. .

